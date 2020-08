Ds Torino: "Biglia? Stiamo valutando la sua posizione come tante altre"

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, intervenuto anche lui in conferenza stampa durante la presentazione di Marco Giampaolo, ha parlato così dell'interesse dei granata per Lucas Biglia: "Biglia tra i profili che ha allenato il mister, ora stiamo valutando la sua posizione come tante altre. Il mister ha avuto tanti giocatori, abbiamo ampia scelta" riporta tuttomercatoweb.com.