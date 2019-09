Eintracht, il tecnico Hutter: "Rebic? Per la prima volta un giocatore ceduto a partita in corso"

Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adi Hütter, ha commentato a caldo la cessione di Ante Rebic al Milan: "Non ho mai vissuto una simile esperienza, quella di una trattativa chiusa allo stadio mentre era in corso una partita". La partita in questione, Eintracht Francoforte-Fortuna Dusseldorf e Ante Rebic ha chiesto e ottenuto di non giocare l'incontro.