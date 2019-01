Eranio: "Piatek ha qualità importanti, una scommessa con personalità"

L'ex rossonero Stefano Eranio, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato così del possibile approdo di Piatek al Milan: "È un giocatore che ha qualità importanti, ma non sappiamo se nel Milan potrà confermarsi. E' una scommessa, come tutti i giovani, ma per come si sta comportando vedo grande personalità e può non soffrire questo salto".