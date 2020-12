Fellini: "Ibra è un personaggio divisivo ma il suo impatto nel mondo della comunicazione è molto potente"

Massimo Fellini, giornalista e social media manager, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport 24: “Ibra è un personaggio divisivo per volontà, nel senso che la sua comunicazione social è una comunicazione di rottura, che va alla guerra volutamente. È un altro di quei personaggi che non si può mai ignorare, un po’ perché è decisivo in campo e un po’ perché fa un tweet o un post e muove migliaia e migliaia di conversazioni e di interazioni. Un personaggio che produce delle conseguenze, non è mai indifferente. È divisivo ma al tempo stesso è molto potente il suo impatto nel mondo del calcio e nel mondo della comunicazione”.