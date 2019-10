Femminile, Lady Andrade: "Il calcio qui è più tattico. Derby? E' come iniziare a scrivere la storia"

Lady Patricia Andrade Rodríguez, più comunemente conosciuta come Lady Andrade, ai microfoni di Milan TV ha parlato un po' di sé stessa in questa settimana che porta al derby di Milano di Serie A femminile.

Come procede la tua esperienza al Milan?

"Molto bene, il calcio qui è diverso da quello cui sono abituata. È piu tattico, ma è solo questione d’abituarsi e allinearsi a ciò che chiede il mister per mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Cerco di parlare con tutte le compagne, mi trovo particolarmente bene con Refiloe e Mrtina Capelli, due persone molto allegre e cercano sempre di capire se sto bene. Capisco l’italiano ma parlarlo è difficile."

Quanto è seguito il Milan in Colombia?

"Il Milan è molto famoso in tutto il mondo, è uno tra i club più importanti. La Colombia ha avuto alcuni giocatori in rossonero, come Mario Yepes. Questo ci ha permesso di sognare di poter giocare in questo club prima o poi."

Che allenatore è mister Ganz?

"Ha la fortuna di essere stato giocatore, capisce molto come uno si sente in campo, ha pazienza, sa come migliorare le nostre qualità per metterle a favore della squadra. Mi piace perché legge molto bene le partite e questo ci aiuta molto, e si è visto per esempio con la Roma."

Che significato ha il derby per te?

"Il mio primo derby di Milano, è come iniziare a scrivere la storia e dobbiamo farlo con il piede giusto vincendo la partita."

Come immagini il derby dei tuoi sogni?

"Io che segno e noi che vinciamo la partita."