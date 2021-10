Ferri: "Al Milan parlano tutti la stessa lingua, in campo e fuori"

Ai microfoni di Pressing, Riccardo Ferri, ex difensore, ha commentato così la crescita continua del Milan: "Dall'anno scorso a oggi il Milan è cresciuta tantissimo, sia nei singoli che come squadra. In campo sanno tutti cosa fare e tutti parlano la stessa lingua anche fuori dal campo. C'è un intento comune, non solo in campo ma anche fuori".