Filippo Galli: "Milan, ripartire da Pioli avrebbe senso"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Filippo Galli per parlare di Milan: "Pioli - ha dichiarato - ha fatto un buon lavoro e ha dimostrato di saper valorizzare un gruppo giovane come quello del Milan, migliorandolo anche prima dell’arrivo di Ibrahimovic. Ripartire da lui avrebbe senso e sarebbe anche bello, ma tutto dipende da quello che ha in testa la proprietà: in un club come il Milan l’allenatore deve avere l’appoggio totale da parte dei vertici. In rosa c’è Brescianini, che ha tutte le qualità per fare bene in prima squadra: è una mezzala con struttura fisica e senso del gol. In Italia mi piace molto Tonali. Ibta lo terrei ancora, ma ripeto: tutto dipende dai piani della società. Milik? È un profilo interessante, ha esperienza e senso del gol: mi incuriosisce vederlo all’opera in rossonero".