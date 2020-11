Finale di Atene, Benitez: "Il primo gol di Inzaghi un colpo di fortuna"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Liverpool, Rafa Benitez, ha parlato della finale di Champions League disputata ad Atene nel 2007 e vinta dal Milan per 2-1. Nello specifico, l’allenatore spagnolo si è soffermato sul primo gol di Pippo Inzaghi, autore di una doppietta quella sera: "Per me, fu un colpo di fortuna. Quella notte ho passeggiato per le strade di Atene fino alle 7 del mattino, ripensando a quel gol, alla partita e a come cambiare quel Liverpool nell’estate successiva. Chi avrei preso nel mio Liverpool tra Pirlo e Inzaghi? Entrambi. Ricordo ancora la prima volta che ho sentito parlare di Pirlo. Ero a Coverciano, un fisiologo mi parlò di un sedicenne del Brescia. Aveva ragione".