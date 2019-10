Fiorentina, Commisso: "Acquisto del Milan? Eravamo all'ultimo step. Non ha mai visto nessuno della proprietà cinese"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport ed è tornato a parlare di quando è stato vicino ad acquistare il Milan: "Eravamo all'ultimo step. Poi con la proprietà cinese, all'ultimo, la nostra offerta è stata ritenuta non idonea, invece era buonissima. E poi due settimane dopo è stata cacciata. Io queste cose non le capisco, anche perché non ho mai potuto vedere nessuno della proprietà cinese. Non so come avrei gestito i rossoneri, di sicuro sono contentissimo di essere a Firenze. Non fosse stato per la gente non sarei venuto così spesso: ho fatto più visite io in Italia in quattro mesi (cinque volte, ndr) che qualsiasi altro straniero del calcio in Italia. Qua l'affetto è tanto e io voglio molto bene ai tifosi".