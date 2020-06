Fiorentina, Dragowski: "Milan? Non ascolto queste voci. Sul paragone con Donnarumma..."

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport le voci che nei giorni scorsi lo hanno accostato al Milan: "Non ascolto queste voci. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra più in alto possibile. Io il Donnarumma polacco? I paragoni nel calcio contano il giusto. Donnarumma è Donnarumma, io sono Dragowski. Ho tantissima strada da fare e molto da migliorare".