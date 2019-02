Fiorentina, Muriel: "L’idea del Milan era di farmi giocare con Higuain"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Fiorentina, Luis Muriel, ha parlato anche del suo mancato arrivo al Milan durante l’ultimo mercato di gennaio: "Piatek non sarebbe arrivato se i rossoneri avessero preso me? Non è vero. L’idea dei dirigenti rossoneri era di farmi giocare insieme a Higuain. Lui ha preso il posto del Pipita. Io sono comunque felice di aver scelto la Fiorentina. Corvino e Pioli mi hanno trasmesso fiducia ed entusiasmo fin dai primi contatti. E non hanno tradito la parola che mi avevano dato".