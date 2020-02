Fiorentina, Pezzella: "Pioli è un maestro, per noi era come un padre"

Ai microfoni di Tuttosport, il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: "È stato un grandissimo allenatore per noi - ha dichiarato - e per quanto mi riguarda è stato uno dei migliori tecnici che abbia avuto. Oltre che un maestro di calcio sapeva parlare al gruppo, era come un padre per noi e lo si è visto in particolar modo dopo la scomparsa di Davide. È stato un momento tremendo ma ci siamo fatti forza a vicenda. Lui è stato vicino a noi e noi a lui, solo così siamo riusciti a venirne fuori anche se quella, per chi l’ha vissuta, rimarrà una ferita sempre aperta. Sono assolutamente certo che gli verrà riservata un’accoglienza magnifica, Stefano è e rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi per il suo legame profondo con Firenze e per quello che ha saputo dare alla squadra ed alla città non solo in termini calcistici ma anche di umanità".