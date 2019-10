Fiorentina Women's, Cincotta: "Milan? Abbiamo una rosa competitiva, ma è fondamentale recuperare alcune giocatrici"

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s, ha commentato così a Sky Sport il prossimo impegno di campionato contro il Milan al termine del match di Supercoppa perso contro la Juventus: “Sicuramente sono gare che ti fanno riflettere, ma c’è prima da riprendere la condizione fisica e rimettere in campo le calciatrici che per mesi non sono state a disposizione. Per noi è fondamentale recuperare alcune unità, è una rosa competitiva, ma se mancano calciatrici perdi potenza e giochi meno bene. In quel caso ovviamente la fatica diventa doppia. Questa gara è arrivata in un momento sfortunato dal punto di vista degli infortuni e questo è un grande rammarico per noi”.