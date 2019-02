Fiorentina Women's, Mauro: "Juve-Milan? Sarà decisiva, qualsiasi risultato per noi andrà bene"

Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it, a margine di una sessione autografi allo store ufficiale della Fiorentina: "Da ora in poi sono tutte finali per noi. Siamo a -1 dalla Juve, e son tutte importantissime. Abbiamo il Tavagnacco che è forte ma andremo là per vincere senza dubbio. Difesa ottima? Stiamo andando molto bene, anche dietro. Non abbiamo problemi però dobbiamo andare in campo sempre concentrate perché per vincere lo Scudetto bisogna fare di più. Juve-Milan? Sarà decisiva, qualsiasi risultato per noi andrà bene. Siamo a -1 e ce lo teniamo stretto. Obiettivo personale? Sono a 9 reti e spero di arrivare a 15. Clelland ko? Ci saranno accertamenti in settimana, spero non sia nulla di grave. Ha dato tanto e ci farebbe comodo anche quando dovremo andare a Torino. Nazionale? Manteniamo sempre l'umiltà che ci contraddistingue ma vogliamo fare molto bene andando avanti il più possibile".