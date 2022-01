Flavio Roma su Maignan: "È un portiere di ottimo livello"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso a TuttoJuve in vista di Milan-Juventus su Maignan: "Se mi aspettavo che il Milan potesse voltare rapidamente pagina post Donnarumma, virando su Maignan? Sì, perchè c'erano evidenti problemi contrattuali e i rossoneri hanno subito guardato oltre Donnarumma. E' stato preso Maignan, un portiere di ottimo livello, come era noto".