Florenzi: "Giocherò dovunque. Lo stemma davanti è più importante del nome scritto dietro"

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Florenzi ha parlato di tanti temi tra cui l'apporto che può portare al Milan. Queste le sue parole: "Ho parlato con il mister questa mattina. Non servirà molto tempo per ambientarmi. Mi sono sempre messo a disposizione delle squadre in cui ho giocato e lo farò anche nel Milan. Giocherò dovunque, l'importante è aiutare la squadra a raggiungere gli obbiettivi. Lo stemma che si ha davanti è più importante del nome scritto dietro"