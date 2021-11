Florenzi: "Ibra un fenomeno, allenandomi con lui capisco perché sia al top a 40 anni"

Alessandro Florenzi, intervistato da Skrill, ha parlato così del suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è un fenomeno. Un calciatore incredibile. Quello che ha fatto, e continua a fare, da giocatore è pazzesco. Allenarsi con lui ti fa capire come riesca ad essere sempre al top anche a quarant'anni. È sicuramente tra i giocatori migliori al mondo, sia per quello che ha vinto e sia per la sua leadership, il carisma e la mentalità vincente che porta alla squadra. Dà sempre il 100%, anche in allenamento, e ti spinge a fare lo stesso ogni giorno".