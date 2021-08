Florenzi parla del passato: "La Roma mi ha messo da parte. Ora sono al Milan e ho la fiducia di tutti"

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Florenzi ha parlato di tanti temi tra cui le esperienze passate. Queste le sue parole: "Non ho voglia di rivincita. Il Milan mi ha voluto perchè so che posso dare apporto e supporto ai ragazzi. So che darò tutto me stesso per la causa e so che posso fare bene. Ci sono squadre che fanno le loro scelte, rispetto le scelte di Psg e Valencia così come quella della Roma che è stata presa due-tre anni fa. Ho accettato questa decisione a malincuore perchè tutti sanno che sono un tifoso della Roma. La Roma ha preso una scelta tecnica, anche se secondo me non lo è. Ora sono qui con una società che ha fiducia in me e questa è la cosa più importante per me"