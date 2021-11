Florenzi: "Vogliamo tornare a vincere. Maldini leggenda, ha la stessa aura di Totti e De Rossi"

Alessandro Florenzi, terzino rossonero e della nazionale italiana vincitrice di Euro 2020, è stato intervistato da Skrill.com. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Come sta andando al Milan fino ad ora? "Ho trovato il club molto ben organizzato. Sono stato trattato sempre bene in diversi club durante gli anni, e il Milan rientra tra questi. Il gruppo è solido, tutti mi hanno accolto bene e sto vivendo una grande esperienza".

In estate sei stato accostato a diversi club europei, perché alla fine hai scelto il Milan? "Ho ricevuto la chiamata dal Milan e ho scelto di venire qui perché sono stati la squadra a volermi di più".

Quando senti il nome "AC Milan" qual è la prima cosa che ti viene in mente? "Quando penso al Milan mi vengono subito in mente tutti i campioni che sono passati qua e hanno indossato questa maglia. Sono stato abbastanza fortunato di incontrare e conoscere uno di loro: Paolo Maldini. È una leggenda di questo club, ha la stessa aura che Totti e De Rossi hanno alla Roma. Uomini come loro io li chiamo gli intoccabili, non solo per quello che hanno dato ai loro club ma anche a tutto il calcio italiano".

Questo trasferimento è arrivato dopo un'estate fantastica per te. Com'è stato conquistare l'Europeo e fare anche una piccola apparizione in finale? "Vincere qualcosa con la nazionale è un'emozione indescrivibile. Abbiamo passato 50 giorni tutti insieme, siamo stati più che compagni di squadra: avevamo creato una famiglia. Non è stato un viaggio facile, specialmente per me, ma abbiamo tutti lavorato verso la stessa direzione, alla ricerca di un sogno".

Questa stagione è iniziata bene per il Milan, che obiettivi credi che possa raggiungere la squadra quest'anno? "La storia del Milan è piena di trionfi. L'obiettivo è quello di onorare questa storia, costruendone una nostra e riportando il nome del Milan di nuovo al top. È un obiettivo che il club si è posto, è quello che i tifosi vogliono ed è un qualcosa che noi giocatori proveremo a raggiungere. Proverò ad aiutare il club a tornare dove gli spetta"

Cosa ti ha detto il mister Stefano Pioli a proposito del tuo ruolo e delle ambizioni del club? "Sono parte di una squadra e di un bellissimo gruppo. È sempre importante mettere in primo piano il "noi" piuttosto che "l'io". Sono a completa disposizione del mister e dei miei compagni. Al momento sto giocando alto a destra, sulla fascia, ma sono pronto a scendere in campo ovunque. L'importante è essere sempre pronti quando si viene chiamati in causa".