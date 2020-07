Fonseca: "Il Milan sta molto bene. Lottiamo con loro e con il Napoli per l'Europa"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Spal, l'allenatore della Roma Fonseca ha parlato della lotta per la qualificazione all'Europa League. Queste le sue parole: “Il Milan sta molto bene, ma anche la Roma è in ottima forma. Lottiamo con loro e con il Napoli per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo molto motivati e ora dobbiamo pensare alla partita con la Fiorentina”.