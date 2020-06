Fonseca: "Questo Milan è più forte di quello che abbiamo affrontato all'andata. Ci saranno poche occasioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato dei rossoneri e dello stato di forma della sua squadra. Queste le domande e le risposte:

Nell’ultima partita avete effettuato tanti tiri in porta. C’è ruggine post lockdown?

"Io posso essere preoccupato se la squadra non crea, farlo è positivo. E’ stata la prima partita, ma è positivo. Io sono ottimista e credo che se la squadra continua a creare occasioni da gol le possibilità aumentano. Lo sarei se non le creassero. Abbiamo vinto, abbiamo fatto due gol. Era questo l’importante. Sono fiducioso se la squadra continua a creare situazioni come contro la Sampdoria. Contro il Milan sarà diverso, ci saranno meno occasioni".

Il Milan sembra una squadra in salute. Rebic è il pericolo principale?

"Il Milan è in un buon momento, hanno giocato bene. Per me è più forte rispetto a quello affrontato per ultimo. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi. La mia preoccupazione è per la mia squadra. Rebic? Sono tutti giocatori di qualità, non dovremo pensare ad uno solo, ma a tutta la squadra".

Cosa è andato storto nel recupero di Pau Lopez?

"Il suo recupero è stato normale. Ha iniziato ora ad allenarsi con noi. Non è pronto per questa partita, ma per la prossima credo di sì. Il recupero è stato normale".

Mkhitaryan può giocare due partite vicine?

"Ha avuto un piccolo affaticamento, è pronto per giocare domani".