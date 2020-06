Forsberg: "Rangnick sa motivare ogni calciatore. E' molto attento verso i giovani"

Intervenuto ai canali ufficiali del club, il centrocampista svedese del Lipsia Forsberg ha parlato in un'intervista registrata di Ralf Rangnick e dell'impatto che il tedesco ha avuto nella sua carriera. Queste le sue parole: "Con Rangnick torna un po' più di struttura e disciplina. Questo fa bene alle squadre e aiuta a svilupparci. Vuole ottenere il meglio da ogni giocatore e sa motivare molto bene ogni calciatore. E' facile parlare con lui di tutto perchè cerca sempre di aiutare chiunque nella squadra. Penso che questo sia un fatto molto positivo sopratutto quando hai giocatori molto giovani che non hanno ancora molto esperienza nella vita. Ci capiamo perchè vogliamo vincere entrambi, facciamo di tutto per vincere. Siamo disposti a dare tutto per avere successo. Penso sia questo quello che ci caratterizza. Per me è una persona top oltre che un allenatore top. Mi ha portato a Lipsia e mi ha dato fiducia."