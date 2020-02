FOTO MN - Biglia: "Arrivare a Milano uno dei momenti più belli della mia carriera"

Lucas Biglia, presente alla Junior TIM Cup - "Il Calcio negli Oratori", ha parlato presso l'Oratorio Santa Cecilia a Milano:

Sull'iniziativa: "Essere qui è bello, la vita non è il calcio ma è fuori dal calcio. Siamo persone normali e ritrovare bambini che ci guardano cosi è speciale".

Sugli Europei: "Tifo Italia, è una delle nazionali che mi piace di più, è un paese che ha grandi calciatori".

Sul momento più bello della carriera: "Tanti momenti, arrivare in Italia e a Milano, in una delle città più belle al mondo, ma aver giocare una finale dei Mondiali è il ricordo più importante che mi porterò per sempre".

Sugli inizi nel calcio: "A 4 anni, mi portava mio fratello più grande, per me lui era un esempio e lo seguivo".