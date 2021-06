Francia, Deschamps: "Caso Giroud-Mbappé? Ciò che dice Giroud è un non-problema"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, si è così espresso, come riportato da Telefoot, sul presunto caso Giroud-Mbappé: "E' stato tutto amplificato. Che Giroud, come tutti gli attaccanti, dica di non ricevere tanti palloni durante la partita è un non-problema. Non ho convocato nessuno singolarmente, parlo sempre all'intero gruppo. Ogni parola si presta ad una interpretazione diversa. Posso assicurare che all'interno del nostro spogliatoio non c'è nessun problema".