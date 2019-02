Fratello Saint-Maximin: "Allan non è uno che mente. Nessun caso, accetterà le sanzioni che il club vorrà applicare"

In merito alle parole di Patrick Vieira, tecnico del Nizza "Saint-Maximin ha deciso che era malato, ma per il medico stava bene. Non aveva nemmeno qualche linea di febbre"), il fratello-agente del giovane attaccante esterno francese ha dichiarato all'Equipe: "Allan era ammalato e dolorante, è incontestabile. C’è stato un errore di comunicazione tra il dottore e l’allenatore. E c’è stato un grosso fraintendimento da parte di mio fratello delle parole dell’allenatore. Allan non è uno che mente, il problema si risolverà internamente e accetterà le sanzioni che il club vorrà applicare. Non c’è nessun caso Vieira-Saint Maximin, almeno per quel che riguarda la parte di Allan”.