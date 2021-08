Futuro Vlasic, il papà: "Vuole andare via, anche il CSKA lo sa"

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la trequarti c'è anche Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca. Il portale croato net.hr riporta alcune parole del papà del giocatore del club russo, Josko Vlasic, che in merito al futuro del figlio ha dichiarato: "Per quanto riguarda Nikola, lui vuole lasciare il CSKA, è il momento di andare via. Anche il club lo sa bene. Mio figlio è convinto della sua scelta, questo è quello che conta. Vedramo cosa succederà...".