G. Ferri: "Rebic ha grandi qualità, ibra ha dato qualcosa in più"

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri ha parlato a TMW Radio di Ibrahimovic e Rebic:

Ibrahimovic ha avuto un impatto importante al Milan. Che futuro vedi per lui?

"Dipende dalla programmazione della società per il futuro. Ha dato qualcosa in più a questo Milan. Non credo possa arrivare in Champions, ma credo che sarà lo svedese a decidere. Ha talmente tanta esperienza e sa bene cosa può dare o meno".

Ti aspettavi un Rebic così in forma?

"E' un giocatore con grandi qualità. Fino a prima di Natale è stato altalenante. Ora ha trovato continuità e sta facendo vedere le sue qualità. E' nell'età giusta per trovarla. Se riesce a farlo, con le qualità che ha, è un giocatore che può dare fastidio a tante difese. E' bravo negli inserimenti, è forte di testa, è bravo con entrambi i piedi. Può diventare un giocatore con grandissimo livello".