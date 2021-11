G. Milito: "Ibra? Dal punto di vista fisico nessuno mi ha mai sorpreso come lui"

Gabriel Milito, ex difensore, ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic: "Di Zlatan ho bellissimi ricordi, sia da compagno di squadra che da amico. Il momento che sta vivendo mi rende molto felice, parliamo di un calciatore che ha segnato un’epoca e che sarà ricordato a lungo, anche se il momento in cui deciderà di smettere mi pare ancora lontano. Dal punto di vista fisico nessuno mi ha mai sorpreso come lui: se hai una corporatura come quella di Ibra, non è facile avere così tanta agilità e abilità. Vederlo protagonista in campo è una gioia: è un campione che fa il bene del calcio. E lo farà per qualche altra stagione, ne sono certo. Ha mentalità, vitalità e un talento enorme...".