Gabbia: "Romagnoli sa sempre come comportarsi in ogni situazione di gioco"

Nel corso dell'intervista concessa al quotidiano polacco Przegląd Sportowy, Matteo Gabbia, tra le altre cose, ha parlato anche dei suoi colleghi difensori al Milan: "Kjaer è un leader. Sa cosa dire in ogni momento della partita e della stagione. Ora è infortunato. Gli auguro il meglio. Tomori è potente e veloce. È un grande calciatore. Kalulu ha le stesse caratteristiche di Tomori. Romagnoli è un difensore intelligente. Sa sempre come comportarsi in ogni situazione di gioco".