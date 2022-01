Gabbia su Ibrahimovic: "È un esempio per noi"

Dalle colonne del quotidiano polacco Przegląd Sportowy, il difensore rossonero, Matteo Gabbia, ha speso parole d'elogio per Ibrahimovic: "A Manchester ho girato l'Old Trafford. Nello spogliatoio mi sono fatto una foto davanti alla maglia di Zlatan. Dopo qualche anno lo svedese è diventato il mio compagno di squadra. Mi sembrava impossibile! Guardo sempre come si prepara per la partita, come si allena. È sempre concentrato. È esigente con se stesso, ha alzato il nostro livello. Lui è un esempio per noi".