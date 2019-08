Galeone su Giampaolo: "Soffre, ma Boban e Maldini lo sosterranno"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato di Giampaolo, dopo la brutta sconfitta del Milan a Udine: "Sono rimasto molto male, non lo nascondo. È stato un brutto esordio, poco da dire, ma le partenze di Giampaolo sono tutte così: Ascoli, Siena, Cesena, una fatica tremenda. Per capire quello che chiede serve tempo. Lui vuole che i suoi meccanismi siano perfetti, ma assimilarli non è facile e i calciatori finiscono per perdere i tempi di gioco. E nel calcio il pensiero è pericoloso...".

"Giampaolo - ha aggiunto Galeone - soprattutto nei primi mesi, lavora tantissimo sulla fase difensiva perché non vuole subire ripartenze, tutto deve essere calcolato. Così facendo non ha creato e il gol lo ha preso lo stesso, su calcio d’angolo. È una persona sensibile e questa è la sua grande occasione, inevitabile che soffra. Ma ne verrà fuori anche grazie a Boban e Maldini: lo hanno scelto e lo sosterranno".