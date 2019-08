Galeone sul Milan: "Servono due big. Correa? Non è un leader"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato del possibile cambio di modulo del Milan: "Squadra più portata al 4-3-3? Con la rosa attuale sì. Forse si può adattare a un 4-2-3-1 o a un 4-3-2-1 per mettere Piatek in condizione di fare meglio, credo che sia la strada che batterà Marco, allargando il gioco con i terzini. Poi però c’è un problema di uomini. Capisco la filosofia della società, ma al Milan servono due big di esperienza per elevare la credibilità della squadra, anche all’interno dello spogliatoio. Un centrocampista e una punta di livello internazionale per aggiungere la leadership che manca. Penso a Emre Can o Matic dello United e a Mandzukic. Correa? Tecnicamente non si discute, ma non è un leader".