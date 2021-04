Galli su Donnarumma: "Può ripercorrere al Milan la storia di Maldini"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Giovanni Galli ha parlato del caso Donnarumma. "Perché dovrebbe rimanere? Perché nel frattempo il Milan è cambiato. In società ci sono figure nuove, che rappresentano il club e la sua storia. Vedo una sinergia interna positiva e costruttiva. Fossi in lui ci penserei non una ma due volte ad andare via: c’è stato nei momenti difficili, sarebbe un peccato lasciare ora che tutto non potrà che migliorare ancora. La mia sensazione è che Gigio resti. Sono tra i suoi primi tifosi. È cresciuto in rossonero, a 14 anni ha scelto il Milan quando sembrava ormai tutto fatto con l’Inter: personalmente non riuscirei a vederlo con un’altra maglia".

"Giocherà in Champions - ha aggiunto Galli - e dopo il Mondiale in Qatar, che sono sicuro vivrà da protagonista, sarà il numero uno in assoluto. Soldi e clausole? Vorrei andare oltre: in un calcio che non si identifica più in nessuno calciatore, Gigio può ripercorrere al Milan la storia di Maldini. È lui l’unico che può provare a battere i record di presenze di Paolo".