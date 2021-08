Galli sull'addio di Donnarumma: "Se n'è andato, ce ne faremo una ragione"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato del Milan e dell'addio di Donnarumma: "Le individualità contano, ma inserite nel collettivo, che viene prima. A memoria, a parte Maradona non vedo altri capaci forse di vincere da soli. Donnarumma è fortissimo, ma non è sinonimo di scudetto. Se n’è andato, ce ne faremo una ragione, anche perché in Italia uno come Gigio non ce l’ha più il Milan ma non ce l’hanno nemmeno gli altri. Non bisogna commettere l’errore di paragonarlo a Maignan, che è diverso: portiere muscolare, fisico, che in Italia potrà crescere sul piano tecnico."