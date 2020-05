Galliani e gli auguri a Baresi: "Per noi, per il Presidente Berlusconi, per me, sei e sarai, il 6 per sempre"

Attraverso i profili ufficiali del Milan, Adriano Galliani, ex ad milanista, ha voluto fare anche lui gli auguri a Franco Baresi per i suoi 60 anni: "Tanti auguri caro Franco. Ti ho conosciuto a 25 anni, un campione straordinario, un giocatore eccelso, uno dei migliori al mondo. Con te e grazie a te siamo arrivati in cima al mondo, i campionati, le Champions League, le Supercoppe..una carriera straordinaria. Ora i 60 anni, una vita dedicata interamente al Milan, complimenti Capitano. Per noi, per il Presidente Berlusconi, per me, sei e sarai, il 6 per sempre".