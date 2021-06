Galliani: "Nel 1990 Baggio non arrivò al Milan per una chiacchierata tra Agnelli e Berlusconi"

Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus, ma poteva essere il Milan. A tornare sul retroscena, Adriano Galliani, protagonista sul palco nell’evento di apertura del calciomercato estivo: “Baggio nel 1990 non arriva al Milan dopo una chiacchierata tra Agnelli e Berlusconi. Io avevo già firmato con Caliendo (agente di Baggio all'epoca, ndr) e in quel momento ci chiama l'avvocato e arriva poco dopo un suo elicottero. Andiamo in Corso Marconi e l'avvocato chiede a Berlusconi di lasciargli Baggio, perché non poteva continuare a vincere lui. Io urlavo, non volevo mollare Baggio ma Berlusconi diede la sua parola all'avvocato e Baggio andò alla Juve”.