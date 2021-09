Galliani: "Via Donnarumma? Bravo il Milan a trovare un altro portiere"

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera, Adriano Galliani ha parlato anche dell'addio di Donnarumma al Milan: "Sono stati bravi a trovare un altro portiere. Non ci sono più le condizioni per competere con certi club come il Psg. Io ho avuto la fortuna di avere alle spalle un azionista come Silvio Berlusconi e uno scenario di concorrenza completamente diverso. Potevo comprare i migliori del mondo, il 1 luglio del 2007 eravamo primi nel ranking della Uefa. Ora non sarebbe più possibile. Prima i giocatori puntavano ad allungare il contratto perché nessun’altra società avrebbe garantito loro stipendi superiori e miravano a mettersi al riparo. Ai miei tempi nessuno dal Milan partiva a parametro zero, perché non esistevano club che con i soldi potevano mettere in crisi la loro fedeltà".