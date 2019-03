Gandini sul derby: "Classica partita da tripla"

Intervistato da Tuttosport, l’ex direttore esecutivo del Milan, Umberto Gandini, ha parlato della stracittadina di domenica: "I derby sono sempre particolari. Un girone fa, probabilmente, nessuno avrebbe immaginato che la parti si potessero ribaltare anche per il modo in cui era arrivata la vittoria dell’Inter. Il Milan ha trovato un gioco senza fronzoli e vince le partite che deve vincere. I nerazzurri hanno avuto una involuzione nei risultati e qualche problema di troppo a livello esterno. È la classica partita da tripla. Derby per la Champions? È un bene per tutto il calcio italiano e non solo. Quello che rappresentano Milan e Inter a livello internazionale è un unicum. Il Milan, in particolare, ha una storia europea e mondiale di prim’ordine e il fatto che entrambi i club siano mancati, negli anni, ad alti livelli ha impoverito il campionato".