Ganz: "Ringrazio la dirigenza per avermi scelto. Pretenderò tanto dalle ragazze"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Maurizio Ganz, nuovo allenatore del Milan Femminile, ha parlato così del suo ritorno in rossonero: "Ringrazio il Milan per aver pensato a me. Sono orgoglioso di essere qui. Con questa maglia ho avuto la fortuna di vincere e ora tornare da allenatore è davvero bello. Le ragazze le ho conosciute ieri, vorrei essere con loro al Vismara a lavorare. Il dna Milan c'è sempre stato anche se non ho giocato tanto nel Milan. In rossonero ha giocato anche mio figlio. Ho visto le ragazze con grande voglia di fare, sono impaziente di iniziare. Ringrazio la dirigenza per avermi scelto. E' fondamentale che ci sia un gruppo coeso e unito. Non vedo davvero l'ora di iniziare. Pretenderò tanto dalle ragazze, l'ho già detto anche ieri a loro. Arrivo da un lungo percorso da allenatore, credo di aver fatto un bel percorso".