Ganz: "Tra i ricordi più bello lo Scudetto col Milan: segnai 5 goal decisivi"

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, si è così espresso al Corriere dello Sport sulla sua carriera: "Ho avuti 34 maestri. Lucescu il primo, nell'anno del Brescia, allenava alla vecchia maniera, la tattica. Lui il calcio lo faceva vedere. Sapeva gestire bene il gruppo: tutti attaccano, tutti difendono. Le mie ragazze infatti vanno tutte in gol. Divertirsi in campo è alla base della riuscita. Mi ispiravo a Paolo Rossi, un attaccante d'area, da gol decisivo. Però ho giocato con Ronaldo, un momento pazzesco della mia vita. Mi liberava gli spazi, si portava in giro 3-4 giocatori. I ricordi più belli da calciatore sono il debutto a 17 anni in serie A con la Sampdoria contro l'Atalanta: autorete di Prandelli, Mancini che entra al posto di Vialli. E poi vincere da protagonista lo scudetto del Milan: 5 gol decisivi. C'erano in attacco Weah, Leonardo, Boban e io unico italiano".