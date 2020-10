Gardi racconta i retroscena su Kabak: "Il Milan ha fatto il possibile. A gennaio..."

Intermediario internazionale e al centro del mercato italiano per aver seguito le sorti e il destino di Ozan Kabak dello Schalke 04, George Gardi sceglie Tuttomercatoweb.com per raccontare risvolti e retroscena del suo mercato ma anche di grandi colpi fatti e sfumati.

Partiamo da un grande nome che ha catturato l'attenzione di tutti in questi giorni: Ozan Kabak. Ci racconta i retroscena sul Milan e sul muro Schalke?

"Purtroppo i giorni a disposizione erano pochi per un'operazione così complessa. Kabak rappresenta il giocatore di più alto valore della societa tedesca, e privarsi del loro miglior interprete a poche ore dalla fine del mercato ha rappresentato una problematica invalicabile, nonostante l’importantissima offerta ricevuta. Il Milan ha fatto tutto il possibile per finalizzare, e insieme a noi dell'entourage abbiamo provato fino all'ultimo a far sì che la trattativa avesse buon esito"

Crede che per lui possa esserci ancora spazio per un futuro in rossonero?

Stiamo parlando di un classe 2000 con esperienza in Champions, un nazionale maggiore, votato migliore giovane della Bundesliga. Il Milan sta crescendo nel suo progetto, che affascina il giocatore sopratutto perché si basa sulla fiducia data ai giovani campioni. Credo che le strade possano incontrarsi di nuovo".