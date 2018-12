Gattuso a RadioRai: "Bravi a reagire, ma dovevamo chiuderla prima. Suso? Sul primo giallo è stato un pollo"

Gennaro Gattuso è intervenuto a Radio Rai dopo la vittoria del Milan sulla Spal: “Penso che lo ha dimostrato anche lui con il gesto che ha fatto. La squadra ha reagito è espresso un buon calcio. Abbiamo preso un gol incredibile ma siamo stati bravi a reagire”



Sulle palle gol: “Loro, tranne il miracolo di Gigio, ha avuto occasioni su palle inattive. Dovevamo chiuderla prima”



Sul mercato: “Abbiamo dei paletti. Non possiamo fare quello che vogliamo. La società è stata chiara. Fabregas? Viaggia a cifre importanti. Higuain? Siete voi che dite che va via o che va cambiato l’allenatore. Non mi ha chiesto di andare via. Penso che rimarrà al Milan”



Sul rosso a Suso: “Sul primo giallo è stato un pollo. È un periodo che arrivano tanti cartellini sulle proteste. Dobbiamo esser bravi ad accettare quello che succede. La sua assenza con la Juve? Continuiamo la stagione con un po’ di sfortuna”