Gattuso: "Abate ha tutte le caratteristiche per giocare anche da centrale"

Intervenuto in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match contro il Napoli, Rino Gattuso ha dichiarato sulla fase difensiva della sua squadra: "Alcuni gol ce li siamo fatti da soli in quel periodo. La difesa si comportava già bene anche allora come movimenti. Voi vi sorprendete quando Abate gioca centrale, ma ha tutte le caratteristiche per giocare in questo modo. Sorprende anche me quando vedo che va a prendere le palle di testa sul primo palo. Possiamo fare molto meglio, certe volte quando scappa la difesa i centrocampisti non sono a tempo e si crea un buco dove cade la palla".