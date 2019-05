Gattuso: "Non guarderemo il match dello Stadium, bianconeri hanno mentalità. Contemporaneità? Penso solo al Frosinone"

In conferenza stampa, mister Gattuso ha commentato così tutti i temi legati a Juventus-Atalanta in chiave Champions e la mancata contemporaneità del match: "Noi dobbiamo pensare a fare il nostro, non guardare a Torino, i bianconeri hanno dimostrato sul campo di avere sempre mentalità".

Il gruppo guarda a Juventus-Atalanta? "No, noi siamo padroni del nostro orgoglio. Non perdiamo a perdere energie guardando altrove. Affronteremo un Frosinone già retrocesso che verrà a San Siro per giocarsela, pensiamo al nostro orgoglio e a fare più punti possibili".

L'inseguimento all'Atalanta: "In questo momento non dobbiamo guardarci indietro, la fatica che abbiamo fatto e i risultati che non arrivavano con pochi punti raccolti. L'Atalanta non si è mai fermata e ha continuato, ci abbiamo messo del nostro perdendo punti, ma fanno un calcio che interpretano in pochi. Se arriverà in Champions sarà un traguardo meritato".

Con una vittoria, il Milan può mettere pressione sull'Atalanta che giocherà dopo? "Sono calcoli che non faccio, penso solo a vincere contro il Frosinone mettendo la squadra migliore. Io credo alla buona fede e in questi anni si tocca con mano che tutte le squadre ci mettono impegno e correttezza, anche nelle ultime giornate".