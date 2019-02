Gattuso: "Non parliamo più di Higuain. E' il Milan di tutti"

Durante la conferenza stampa di oggi a Milanello, alla vigilia del match contro l'Empoli, Rino Gattuso non ha voluto parlare di Gonzalo Higuain: "Non parliamo più di Higuain, parliamo di chi c'è. E' il Milan di tutti, in questo momento abbiamo un attaccante che sta valorizzando tutto quello che gli arriva ma i meriti sono di tutti. I meriti bisogna darli a tutti, la squadra è giovane, può crescere ancora tantissimo, l'importante è che c'è la voglia, il bivio è dare continuità a quello che stiamo facendo, è lo step che dobbiamo superare".