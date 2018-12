Gattuso: "Paquetà con noi fino a giovedì, ha doti molto importanti. E' stato accolto bene e si è allenato con serenità"

Ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso ha parlato così di Paquetà e del momento della squadra: "Paquetà lo avevo già visto tanto in questi mesi nelle ultime partite di campionato, so quali sono le sue qualità. È stato accolto bene, si è allenato con serenità, fino a giovedì starà con noi. Penso abbia doti importanti. Sono contento per come abbiamo gestito il momento difficile, sono contento per come i ragazzi stanno bene tra di loro. Non deve mai mancare l’entusiasmo con la consapevolezza che domani ci giochiamo qualcosa di importante. Bisogna fare una grande partita, non basta solo saper giocare a calcio. Domani l’ambiente ci farà capire il nostro livello di carattere. Sarà un buon test”