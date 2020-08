Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita tra il Napoli e la Lazio, Gennaro Gattuso ha parlato della sfida con il Barcellona e delle insidie portate da Messi. Queste le sue parole: "Sarei perfetto per marcare Messi? Non ce la facevo neanche al Milan con 15 Kg in meno. Leo lo posso marcare nei sogni o quando accendo la playstation per giocare con mio figlio."