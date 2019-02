Gattuso scherza sul gol di Kessie: "Finalmente non ha fatto piangere il pallone"

Gennaro Gattuso ha scherzato ai microfoni di Milan TV sul gol di Kessie contro l'Empoli, con un morbido tocco sotto a scavalcare il portiere: "Dico finalmente, almeno non ha fatto piangere il pallone (sorride, ndr). Al di là delle battute Franck è un giocatore che a livello di dinamismo, di inserimenti e di come fa girare la squadra ci sta dando tanto. Ben vengano le giocate di qualità, che ha e che prova in allenamento. Per la mole di lavoro che fa è normale che possa sbagliare qualcosa, ma sono molto contento".