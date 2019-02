Gattuso su Calhanoglu: "Ottimo rapporto con lui e con tutti. Mi piace coccolare giocatori"

Ecco le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa su Hakan Calhanoglu: "Il mio rapporto non è solo con Calhanoglu, ma con tutti i giocatori. Se n'è parlato tanto, è venuto in panchina ad abbracciarmi, sa che non ha vissuto un momento tecnico al massimo, mi piace coccolare i giocatori che hanno avuto poche opportunità. Ci sono giocatori che si allenano con grande voglia e stanno trovando poco la via del campo".