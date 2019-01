Gattuso su Higuain: "Ha fatto la sua scelta, ormai fa parte del passato. Il suo malessere nasce da tre motivi"

In merito all'addio di Higuain, Rino Gattuso ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Su Higuain, posso dire che fa parte del passato e non voglio più parlarne. Ha fatto la sua scelta, noi dobbiamo andare avanti. Lo ringrazio per quello che mi ha dato personalmente, poteva fare qualcosa di più lui e noi come staff tecnico e squadra potevamo fare altrettanto. Nei momenti in cui non riusciva a segnare con continuità i giornali parlavano solo di lui. E' normale che un giocatore del suo livello fosse messo sotto gli occhi dei media e fosse un po' massacrato. Ha sofferto quest'aspetto qua. E penso anche che il fatto che ci fosse la possibilità di non essere riscattato qualora il Milan non fosse arrivato quarto in campionato, gli ha fatto scattare qualcosa a livello mentale. Penso che quando ha firmato il contratto questa clausola ci fosse già prima. E anche l'espulsione con rigore sbagliato contro la Juventus qualche strascico l'ha lasciato".